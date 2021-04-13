توضيح حكومي حول انقطاع الدجاج من الاسواق الاردنية

الوكيل الاخباري -

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قالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها العلي إن السلع الأساسية متوفرة وبكميات كافية وبسقوف سعرية بمتناول الجميع.وأضافت العلي في تصريحات صحفية أن الوزارة تتابع الارتفاع غير المبرر على بعض أسعار السلع التي تم تحديدها بسقوف سعرية من قبل الوزارة.وأكدت أنه تم حل مشكلة انقطاع الدجاج، وأن الوزارة فتحت تحقيقاً لمعرفة إذا ما كان يقف وراء الانقطاع احتكار التجار للدجاج من أجل رفع السعر.وأوضحت أن الوزارة اتفقت مع أصحاب الشركات على تزويد التجار بالدجاج بأسعار محددة تقل عن دينارين، لمنع رفع الأسعار على المواطنين.