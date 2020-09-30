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الأربعاء، 30-09-2020 11:22 م

توضيح حكومي حول برنامج أردننا جنة

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الوكيل الاخباري - قالت وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة، اليوم الأربعاء، إن برنامج "أردننا جنة - أردننا بخير" للسياحة الداخلية، مستمر إلى الآن ولم يتوقف منه سوى الحجوزات على رحلات المبيت فقط.

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وأوضحتا في بيان صحفي، أن الكتاب الذي عممته وزارة السياحة والآثار على مكاتب وشركات السياحة، ويجري تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، جاء نظراً لمشارفة المخصصات المالية لبرنامج "أردننا جنة" على الانتهاء، حيث تقوم الوزارة بإعادة تقييم البرنامج من الناحية المالية، لذلك تقرر وقف الحجوزات على رحلات المبيت، اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 2 تشرين الأول.


وكانت الوزارة والهيئة، خصصتا 25 ألف ليلة مبيت في البترا، و15 ألف ليلة مبيت في وادي رم ضمن دعم برنامج "أردننا جنة"، وأحالتا حجوزاتها لصالح مكاتب السياحة والسفر كنوع من المساعدة لهذه المكاتب والتخفيف عليها من الضرر الذي لحق بها جراء جائحة وباء كورونا المستجد.

 

المصدر - بترا 


 




 

 


 

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