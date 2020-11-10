الثلاثاء 10-11-2020
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الثلاثاء، 10-11-2020 03:19 م

توضيح حكومي حول تصويت أشخاص يرتدون زيا عسكريا

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الوكيل الإخباري - حمزة أبو رمان قال الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة جهاد المومني، اليوم الثلاثاء، إنه وردت ملاحظات تتعلق بدخول أشخاص لمراكز الاقتراع باللباس العسكري وهو ما اتضح أنه يعملون بدائرة الجمارك العامة.

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وأكد المومني خلال إيجاز صحفي، أن بعض الفيديوهات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لخروقات في العملية الانتخابية قديمة، وليست الآن.

 

وأضاف أن البعض يتداول معلومات مغلوطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول دخول مصابين بفيروس كورونا إلى مراكز الاقتراع، وهو ما نفاه المومني مؤكدا أنه سيتم ملاحقة من نشر هذه الأخبار.


 




 

 


 

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