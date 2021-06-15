توضيح حكومي حول تعديل الحظر الليلي اعتباراً من الليلة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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يبدأ في الاردن اليوم إلغاء تصريح الحركة الإلكتروني خلال ساعات الحظر الجزئي والشامل إن وجد في حال عدم التسجيل على المنصة الخاصة بإعطاء المطعوم.ويسمح لمن مضى أكثر من 21 يوما على تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا بالحركة أثناء ساعات حظر التجول الجزئي والشامل إن وجد.ويسمح أيضا، لسائقي النقل العام العمل خارج ساعات الحظر الجزئي وفي أيام الحظر الشامل شريطة أن يكون قد مضى 21 يوما على تلقيه الجرعة الأولى.بدوره اكد وزير الإعلام الناطق الرسمي بإسم الحكومة صخر دودين لموقع الوكيل الاخباري ان ما يشاع في وسائل التواصل الاجتماعي حول الغاء الحظر الليلي مؤخراً عار عن الصحة .وتمتد ساعات الحظر من الساعة 11 مساء وحتى 6 صباحاً.