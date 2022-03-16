الأربعاء 16-03-2022
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الأربعاء، 16-03-2022 04:19 م

توضيح حكومي حول تعيين أمين عام

مبنى رئاسة الوزراء



الوكيل الاخباري - قالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة انه تم تعديل التنظيم الاداري للوزارة بتاريخ ١٦/١٢/٢٠٢١ وتضمن وجود أمين عام لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة للشؤون الإدارية والمالية، وأمين عام للشؤون الفنية ( للتحول الرقمي) وان استحداث منصب أمين عام فني جاء لاهمية التحول الرقمي واعطاء اولوية للموضوع وبحاجة لخبرات فنية متخصصة حيث تم اليوم الاعلان عن وظيفة شاغر لامين عام اقتصاد رقمي فني (للتحول الرقمي) للمنافسة وطلب التقديم من اليوم لغاية 22/3 ، وقررت رئاسة الوزراء تعيين سميرة الزعبي أمين عام للوزارة للشؤون الإدارية والمالية، علماً انه تم الاعلان سابقاً عن هذا الشاغر وتم اجراء المقابلات من قبل اللجنة الوزارية للاختيار والتعيين على الوظائف القيادية ولم يتم اختيار احد من المتقدمين.

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