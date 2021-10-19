توضيح حكومي حول تفاصيل استخدام تطبيق سند بغرض التفتيش

الوكيل الاخباري - أوضحت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، أنه بإمكان المواطنين استخدام تطبيق "سند" الحكومي دون الحاجة للتسجيل في التطبيق.



وبينت الوزارة على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء، أنه يمكن استخدام خيار الهوية الصحية باستخدام الرقم الوطني ورقم الهاتف، حيث يظهر آخر فحص " بي سي ار"، والرابط لشهادة المطاعيم، وال "كيو ار كود"، ويمكن للمواطن الاحتفاظ بشهادة المطاعيم أو الكود واظهاره للمفتش، حيث يقوم المفتشين باستخدام خيار التفتيش لقراءة (كود الهوية الصحية، و قراءة كود شهادة المطاعيم، و قراءة الهوية الشخصية)،وستكون النتيجة اما سند أخضر ويسمح بالدخول أو أحمر ولا يسمح بالدخول.

اضافة اعلان