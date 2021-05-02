توضيح حكومي حول تقليص ساعات حظر التجول الليلي

الوكيل الاخباري -

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أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق باسم الحكومة صخر دودين، أن في وقف الحظر الشامل يوم الجمعة تنفست الاسواق الصعداء، وعادت المهن التي كانت غير قادرة على العمل في اوقات دوام الموظفين.وعن مراجعة ساعات حظر التجول الجزئي، قال دودين إن عطلة يومي الثلاثاء والاربعاء قبل العيد ستحرك الاسواق بشكل جيد، لكن الحفاظ على الحظر الليلي فهو لضمان عدم حدوث التجمعات خلال العيد.وأضاف أن كل هذه الاجراءات تعتمد على الوضع الوبائي، متأملا ان تستمر نسبة الفحوصات الايجابية بالانخفاض وصولا الى 5% لتقليص ساعات الحظر.