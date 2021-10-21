توضيح حكومي حول دخول المواطنين الى المنشآت



الوكيل الاخباري - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول أن الوضع الوبائي مريح، مشيرا إلى أن نسبة التطعيم ضد كورونا بالجرعتين 54% من الفئة المستهدفة وبين اللاجئين والوافدين نحو 30%.



وأكد أن الحكومة تريد المضي باتجاه تحسين الوضع الاقتصادي شريطة الحفاظ على الصحة العامة، والشركات المنظمة للحفلات ملزمة بالتدقيق على مرتادي الحفلات والمهرجانات.



ولفت إلى أن المواطن ليس مكلفا بإبراز "سند أخضر” حصرا، فيستطيع المواطن إبراز شهادة المطعوم او فحص إيجابي لدخول المنشآت.

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