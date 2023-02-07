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قرار حكومي بشأن دوام الموظفين يوم الاربعاء

الثلاثاء، 07-02-2023 07:04 م

توضيح حكومي حول دوام موظفي القطاع الخاص الأربعاء

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الوكيل الإخباري - دعت وزارة العمل اليوم الثلاثاء مؤسسات القطاع الخاص إلى التعامل مع البلاغ الصادر عن رئيس الوزراء بخصوص تأخير بدء الدوام ليوم غدٍ الاربعاء 8 شباط، بما يحافظ على صحة وسلامة العاملين وحمايتهم من اثار الظروف الجوية السائدة، وذلك حسب طبيعة عمل كل مؤسسة والظروف الجوية السائدة في المنطقة العاملة فيها ومكان سكن العامل.

ونوهت الوزارة إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر والالتزام باجراءات السلامة والصحة المهنية من قبل أصحاب العمل حفاظا على سلامة العاملين لديهم.

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وكان قرَّر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة تأخير بدء دوام جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى والشركات المملوكة بالكامل للحكومة ليوم غدٍ الأربعاء، الموافق للثامن من شباط 2023م إلى الساعة العاشرة صباحاً؛ وذلك نظراً للظروف الجوية السائدة.

 




 

 


 

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