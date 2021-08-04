توضيح حكومي حول سبب ارتفاع اصابات كورونا بالاردن

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

أكد أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة الدكتور عادل البلبيسي، أن نحو 526 ألف متخلف عن أخذ جرعات اللقاح، منهم 326 ألف تخلفوا عن الأولى و200 ألف عن الثانية.وأوضح في حديث للتلفزيون الأردني أن أكثر من 90% من حالات الدخول إلى المستشفيات لغير مطعمين، إضافة إلى 5-6% ممن أخذوا الجرعة الأولى فقط.وقال ان أكثر من 88% من دخولات المستشفيات في الأسبوع الماضي من غير المطعمين، و75% منهم لم يكونوا قد سجلوا على المنصة مطلقا.وبين ان هناك ارتفاعا تدريجيا بإصابات كورونا مع مطلع الأسبوع الماضي ، موضحاً أن فترة ما قبل العيد وخلاله حضرتنا للدخول في ارتفاع الحالات بسبب انعدام الالتزام بين الأفراد والمؤسسات.