توضيح حكومي حول سبب تعطيل الحضانات ورياض الاطفال

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - بعد الاعلان الحكومي عن الاستمرار بالتعلم عن بُعد حتى نهاية الفصل الدراسي الحالي وتقييم الوضع الوبائي قبل بداية الفصل الثاني تبادر الى اذهان كثيرين عن مصير الحضانات ورياض الاطفال.

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وسارعت الحكومة الى اعلان صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية تؤكد فيه على ان القرار الحكومي الاخير شمل ايضا تعطيل الحضانات وذلك اعتبارا من يوم السبت القادم وحتى نهاية العام .

وعلل وزير التنمية الاجتماعية ايمن المفلح سبب اتخاذ قرار تعطيل الحضانات الى عدم التزام عدد كبير من العاملين فيها بشروط الصحة والسلامة العامة الامر الذي انعكس على تسجيل حالات كورونا بين الاطفال والعاملين في الحضانات الامر الذي استوجب الاغلاق الشامل لها .

ويبلغ عدد الحضاتات ودور رعاية الاطفال في المملكة وفق مصادر رسمية 1400 موزعة على كافة المناطق .



