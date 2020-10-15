توضيح حكومي حول صرف الرواتب مبكراً وفرض حظر شامل لمدة طويلة

الوكيل الاخباري- مجدي الباطية -

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نفت وزارة المالية ما ورد بالرسالة الإلكترونية مجهولة المصدر والمتداولة على وسائل التواصل الإلكترونية والتي تزعم صرف رواتب موظفي القطاع العام مبكراً لتمكينهم من شراء حاجيات ضرورية قبيل تنفيذ حظر شامل مطوّل .وأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم الخميس ان المعلومات المتداولة عارية عن الصحة تماماً، إذ لا يوجد توجه حكومي لمثل هذا الإجراء، وأن رواتب موظفي القطاع العام هذا الشهر ستكون في موعدها المعتاد.ودعت الوزارة المواطنين إلى إستقاء المعلومة من مصدرها الرسمي، مؤكدة إلتزامها بنهج الشفافية في التواصل مع المواطنين ووسائل الإعلام.