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السبت، 12-12-2020 02:49 م

توضيح حكومي حول عودة التعليم في المدارس

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الوكيل الاخباري - قال مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة، غازي شركس، السبت، إن "وزارة الصحة تراقب الوضع الوبائي عن كثب، وقرار عودة التعليم الوجاهي في المدارس يختلف عن عودته للجامعات وكل منهما له خصوصية في التعامل".
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وأضاف لـ "المملكة"، أن "قرار إعادة التعليم الوجاهي لا علاقة له بتحديد عدد الإصابات المسجلة يومياً بفيروس كورونا المستجد بشكل كامل، وإنما يتم الأخذ بالاعتبار تسطيح المنحنى الوبائي على مستوى منخفض وعدم التذبذب الكبير في الحالات المشخصة وانخفاض نسبة إيجابية الفحوصات الى مستوى مقبول صحيا".

وأكّد شركس أن " أي قرار بإعادة التعليم الوجاهي يحتاج للتشاور مع اللجنة الوطنية للأوبئة ووزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي".

 




 

 


 

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