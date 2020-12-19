توضيح حكومي حول عودة الطلبة إلى المدارس

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني -أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم ، عبد الغفور القرعان ، أن العام الدراسي الثاني لطلبة المدارس سيبدأ بتاريخ 7/2/2021.
وأشار القرعان ، السبت ، لـ"الوكيل الإخباري" ، إلى أنه سيكون هنالك قرار قبل بدء العام الدراسي الجديد، لتحديد مصير دوام طلبة المدارس ، بأسبوع على الأقل، وما إذا سيكون هنالك عــودة إلى التعليم الوجاهي المباشر.
"سيكون القرار، بناء على الحالة الوبائية في المملكة ، خلال الفترة الحالية، بعد البحث بهذا الصدد، مع وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ، واللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة"، وفق القرعان.
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