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السبت، 19-12-2020 10:48 ص

وفق التربية لـ"الوكيل الإخباري"

توضيح حكومي حول عودة الطلبة إلى المدارس

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طلبة في إحدى المدارس الحكومية - أرشيفية


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني -أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم ، عبد الغفور القرعان ، أن العام الدراسي الثاني لطلبة المدارس سيبدأ بتاريخ 7/2/2021.

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وأشار القرعان ، السبت ، لـ"الوكيل الإخباري" ، إلى أنه سيكون هنالك قرار قبل بدء العام الدراسي الجديد، لتحديد مصير دوام طلبة المدارس ، بأسبوع على الأقل، وما إذا سيكون هنالك عــودة إلى التعليم الوجاهي المباشر. 


"سيكون القرار، بناء على الحالة الوبائية في المملكة ، خلال الفترة الحالية، بعد البحث بهذا الصدد، مع وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ، واللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة"، وفق القرعان.

 

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