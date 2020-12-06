توضيح حكومي حول عودة المدارس وقرارات قادمة

الوكيل الاخباري -

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قال وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد، إن الأسبوعيين الماضيين كان هناك استقرارا بالوضع الوبائي، وانخفاض تدريجي بنسب الإصابة بفايروس كورونا، وهو امر يدعوا الى التفاؤل الحذر الذي يعتمد بذات الوقت على التزام المواطنين بإجراءات السلامة العامة.وبما يتعلق بعودة الطلبة الى المدارس لتلقي التعليم بالطريقة الوجاهية، أشار العايد في تصريحات صحفية ان الإجراءات التي تحدثت عنها الحكومة مستمرة الى نهاية العام وان القرارات القادمة تعتمد بشكل كبير على الموضع الوبائي، ومدى التزام المواطنين بأدوات السلامة العامة.