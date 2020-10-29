الخميس 29-10-2020
الوكيل الاخباري

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الخميس، 29-10-2020 02:54 م

توضيح حكومي حول فرض حظر التجول الشامل لمدة يومين

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الوكيل الاخباري - نفى وزير الدولة لشؤون الاعلام علي العايد اتخاذ قرار بفرض حظر شامل ليومين بالمملكة بعد اجراء الانتخابات النيابية مباشرة.
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 العايد اكد لموقع الوكيل الاخباري ان الحكومة تتخذ قرارتها لما يتناسب والوضع الوبائي والصحي في المملكة، وذلك بناء على توصيات لجنة الأوبئة ، مؤكداً ان هذا الامر لم يناقش بعد . 

واقترح رئيس لجنة الصحة في المركز الوطني لحقوق الإنسان إبراهيم البدور، أخذ قرار بالحظر لمدة يومين بعد يوم الاقتراع للانتخابات البرلمانية المقررة في العاشر من تشرين ثاني.

 وبرر البدور اقتراحه بأنه "سيكون هناك تجمعات كبيرة وخصوصاً عند المرشحين الفائزين في الانتخابات مما يؤدي إلى انتشار عالي لفيروس كورونا المستجد". 

وأضاف أن "هذه التجمعات ستكون بؤر لانتشار الفيروس وستكون هناك خطورة من زيادة الأرقام وقد تصل للآلاف". 

 




 

 


 

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