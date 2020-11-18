توضيح حكومي حول قرارات جديدة صارمة بسبب كورونا

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد الأمين العام لوزارة الصحة ، الدكتور غازي شركس ، أن الوزارة تقوم برصد أعداد الإصابات بفيروس كورونا ، لفترة معينة ، وعلى ضوء ذلك يتم اتخاذ القرارات المناسبة ، بعد دراستها مع المعنيين .
وأوضح شركس ، الأربعاء لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه لا يوجد قرارات جديدة حتى اليوم ، لافتا أن ما سجلّه الأردن أمس الثلاثاء ، من قفزة واضحة بأعداد الإصابات والتي بلغت (6454) إصابة لا يعني "قرارات جديدة صارمة "، كما يتم تداوله.
"ومن أجل اتخاذ قرارات جديدة ، يُجدر أن ننظر إلى نسبة إشغال الأسرّة في المستشفيات ، لمصابي كورونا ، حيث أنها ضمن الحدود المعقولة والجيدة، ومراقبة اعداد الإصابات لأيام " ، وفق شركس.
وبين ، أن إصابات أمس (الثلاثاء) جاءت نتيجة "تراكمية" في عدد من المحافظات ، مشيرا أنه يتم العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة فيها .
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