توضيح حكومي حول مراجعة إجراءات الحظر وعودة الحياة لطبيعتها بالاردن



الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

قال الأمين العام لوزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا، عادل البلبيسي، الجمعة، إنه سيتم مراجعة الإجراءات المعمول بها حالياً بعد عيد الفطر كما هو مقرر في ظل مؤشرات إيجابية على انخفاض نسبة الفحوصات الإيجابية لفيروس كورونا.وأضاف لـ "المملكة"، أن "خطة وزارة الصحة ترتكز على مرحلتين تمهيداً لعودة الحياة إلى طبيعتها وعملية إعادة فتح القطاعات".وأوضح البلبيسي أن "المرحلة الأولى ستكون بنهاية شهر حزيران/يونيو وبداية تموز/يوليو (1/7/2021) بعد إعطاء اللقاح لنحو 3 ملايين جرعة بين الجرعة الأولى والثانية"."أما المرحلة الثانية فهي مع نهاية شهر أيلول/سبتمبر (30/9/2021) عندما يتم تطعيم نحو 4-5 مليون شخص"، وفق البلبيسي.وأكّد البلبيسي أن أي عملية لفتح القطاعات يجب أن تتم بالتدريج وبشكل مدروس.