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الجمعة، 28-10-2022 03:04 م

توضيح حكومي حول موعد بدء الدوام الرسمي

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

أكد مصدر حكومي أن بدء الدوام الرسمي لكافة الوزارات والمؤسسات الرسمية سيكون من الساعة 8:30 صباحا وحتى الساعة 3:30 بعد الظهر.

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وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إنه لا تغيير على موعد بدء الدوام الرسمي مع استمرار تثبيت العمل بالتوقيت الصيفي على مدار العام.

 

وأضاف أن بلاغ رئاسة الوزراء الصادر بتاريخ 2012/10/24 حدد موعد بدء الدوام الرسمي عند الساعة 8:30 صباحا ولغاية الساعة 3:30 بعد الظهر.

وكان قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها بتاريخ 2022/10/5، برئاسة رئيس الوزراء بالوكالة توفيق كريشان، تثبيت العمل بالتوقيت الصيفي طوال العام.

 




 

 


 

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