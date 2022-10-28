توضيح حكومي حول موعد بدء الدوام الرسمي

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

أكد مصدر حكومي أن بدء الدوام الرسمي لكافة الوزارات والمؤسسات الرسمية سيكون من الساعة 8:30 صباحا وحتى الساعة 3:30 بعد الظهر.

اضافة اعلان

وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إنه لا تغيير على موعد بدء الدوام الرسمي مع استمرار تثبيت العمل بالتوقيت الصيفي على مدار العام.

وأضاف أن بلاغ رئاسة الوزراء الصادر بتاريخ 2012/10/24 حدد موعد بدء الدوام الرسمي عند الساعة 8:30 صباحا ولغاية الساعة 3:30 بعد الظهر.



وكان قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها بتاريخ 2022/10/5، برئاسة رئيس الوزراء بالوكالة توفيق كريشان، تثبيت العمل بالتوقيت الصيفي طوال العام.