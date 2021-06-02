توضيح حكومي لـ الوكيل حول دخول المنشآت لمن لا يُحمّلون ' سند'

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني- أكد مصدر في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ، إنه بإمكان المواطنين الذين لا يملكون أجهزة هواتف ذكية ، الدخول إلى المنشآت ، شريطة إبراز هويتهم الشخصية ، لغايات التحقق من تلقيهم اللقاح المضاد بفيروس كورونا .

اضافة اعلان



جاء ذلك ، ردّا على "الوكيل الإخباري" ، حول إمكانية زيارة المواطنين للمنشآت الاقتصادية التي تم إعلانها في المرحلة الأولى لعودة الحياة تدريجيا في المملكة، في حال عدم تمكّنهم تحميل تطبيق " سند"، لامتلاكهم أجهزة خلوية "غير ذكية" .

ولفت المصدر، الأربعاء ، أن كافة المنشآت الاقتصادية ، مُلزمة بتحميل " سند" ، استنادا لأمر الدفاع رقم (30) ، مبينا إلى أن المنشأة تقوم بفحص الهوية الخاصة بالمواطن من خلال عمل (Scan) ، للتأكد من تلقيه اللقاح وبالتالي السماح له بدخول المنشأة.

يشار أن أمر الدفاع الصادر من رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة رقم (30) لسنة 2021م، يقضي بعدم السّماح لأيّ شخص بالدخول إليها قبل إبراز البطاقة الشخصيّة أو رمز التحقّق الصحّي أو شهادة التطعيم من خلال تطبيق (سند).

وتساءل مواطنون عن إمكانية دخول المنشأت في حال عدم امتلاك "هاتف ذكي" .