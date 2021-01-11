توضيح حكومي للوكيل بشأن المعونات الشهرية

الوكيل الإخباري -جلنار الراميني - كشف الناطق الإعلامي باسم صندوق المعونة الوطنية ، ناجح الصوالحة ، عن آلية التعامل مع مستحقات المنتفعين الذين لم يراجعوا أحد مكاتب صندوق البريد لغايات استلام المعونة الشهرية الخاصة بهم .

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وبين الصوالحة، الإثنين ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن الآلية تتمثّل بإعادة مخصصات المعونة الشهرية للأفراد، بعد دراسة السبب الذي حال دون استلام المستحقات ، حيث تمّ إعادتها للصندوق كـ"رديّات" من قبل مكاتب البريد.

"يكون ذلك بعد إرسال مكتب البريد كشف بأسماء الأُسر التي لم تستلم مخصّصاتها، ليصار إلى دراسة سبب عدم استلامه المبلغ واتخاذ الإجراء اللازم"، وفق الصوالحة .

وكانت عملية الصرف بدأت من خلال مكاتب صندوق البريد، في الثالث من كانون الثاني/الشهر الحالي ، وانتهت يوم أمس الأحد، وذلك وفقًا للحروف الأبجدية للاسم الأول للمنتفع.

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