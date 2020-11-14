توضيح حول أسئلة الامتحانات في الجامعة الأردنية

الوكيل الإخباري - أكّد نائب رئيس الجامعة الأردنية أحمد مجدوبة، السبت، على إعطاء وقت كاف للإجابة على أسئلة الامتحانات المحوسبة (عن بُعد) بعد التحول لنظام الاتجاه الواحد (one way).

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وأضاف في تصريحات صحفية، أنه "سيتم تخصيص الوقت الكافي للأسئلة كافة في الامتحانات بعد التحول لنظام (الاتجاه الواحد)، بما يضمن أن يكون الوقت مريحاً للطالب ومنصفاً".



ويعتبر نظام "الاتجاه الواحد"، بأن يقوم الطلبة بحل السؤال مباشرة دون الرجوع إليه مرة أخرى كما كان معمول به سابقاً.



"سيرافق النظام الجديد تحديد وقت ملائم للامتحان ككل ولكل سؤال وصياغة مناسبة للأسئلة تتماشى مع النظام، كما سيقوم أعضاء الهيئة التدريسية بإعلام الطلبة مسبقاً بعدد الأسئلة وطبيعتها والتأكيد على ترتيبها من الأسهل إلى الأصعب"، وفق مجدوبة.



وأوضح مجدوبة أن "القرار جاء بعد دراسته من قبل لجان مختصة وتغذية راجعة، كما أنه مطلب من الهيئات التدريسية، وهو في مصلحة الطالب والجامعة والتعليم العالي في الأردن وسمعته".



"بعض الطلبة المتميزين والمتفوقين اشتكوا من أن هناك بعض الطلبة يحصلون على علامات مساوية لهم بطرق غير منصفة وغير قانونية، حيث إن نظام الاتجاه الواحد يمنع اختراق الامتحانات والتصرفات السلبية كالغش وغيره".



وينص القرار: "يوافق المجلس على أن تكون الامتحانات المحوسبة في الفصل الدراسي الأول 20/21 باتجاه واحد فقط على أن تتناسب مدة الامتحان مع عدد الأسئلة وطبيعتها.



