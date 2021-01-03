الأحد 03-01-2021
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الأحد، 03-01-2021 10:17 ص

توضيح حول أسئلة امتحان الانجليزي لطلبة التوجيهي

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الوكيل الإخباري - نفى مدير الامتحانات و الاختبارات في وزارة التربية والتعليم علي حماد ادراج اسئلة من خارج المنهاج ضمن امتحان اللغة الانجليزية للدورة التكميلية والتي جرت السبت.

وأكد حماد في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن جميع ما ورد من أسئلة جاءت ضمن المنهاج.

وقال إن هناك لجنة تتكون من مشرفين لمراجعة الإمتحان والتحقق من الأسئلة، والتأكد من مراعاتها للفروق الفردية للطلاب.

وبين أن اللجنة غير جديدة وهي ضمن خطط التربية منذ وقت سابق، منوهاً أنها تجتمع بعد كل يوم من إنتهاء إمتحان الثانوية العامة لمراجعة الأسئلة والتدقيق في جميع الأسئلة، إذ ستخرج ببيان رسمي توضيحي في حال كان هناك أية خطأ في الأسئلة المطروحة.

ولفت حماد إلى أن الوزارة بدأت اليوم بعملية التصحيح، حيث تتضمن هذه المرحلة 13 عملية تدقيق.

وشدد على أنه وفور انتهاء عملية التصحيح والتدقيق سيتم إعلان النتائج للطلاب على الفور.

 




 

 


 

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