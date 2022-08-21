توضيح حول أقساط المدارس الخاصة

الوكيل الاخباري - قال نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني، إن المدارس الخاصة قدمت خصومات كثيرة مراعاة للظروف الاقتصادية لدى المواطنين خلال جائحة كورونا .



وأضاف الصوراني في تصريحات صحفية، الأحد، أن خسائر المدارس بسبب الجائحة يصعب تعويضها على مدار العامين المقبلين .



وحول تحديد السقوف السعرية للمدارس، قال الصوراني أن التفاوت بين أقساط المدارس الخاصة يعود لاختلاف تصنيفها وخدماتها المقدمة ومعاييرها من مدرسة لأخرى كمساحتها وتاريخ نشأتها وموقعها الجغرافي .

اضافة اعلان