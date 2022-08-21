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الأحد، 21-08-2022 08:28 م

توضيح حول أقساط المدارس الخاصة

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الوكيل الاخباري - قال نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني، إن المدارس الخاصة قدمت خصومات كثيرة مراعاة للظروف الاقتصادية لدى المواطنين خلال جائحة كورونا .
 
وأضاف الصوراني في تصريحات صحفية، الأحد، أن خسائر المدارس بسبب الجائحة يصعب تعويضها على مدار العامين المقبلين . 
 
وحول تحديد السقوف السعرية للمدارس، قال الصوراني أن التفاوت بين أقساط  المدارس الخاصة يعود لاختلاف تصنيفها وخدماتها المقدمة ومعاييرها من مدرسة لأخرى كمساحتها وتاريخ نشأتها وموقعها الجغرافي .

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