الأحد 04-10-2020
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الأحد، 04-10-2020 02:00 م

توضيح حول إجراءات العزل في البتراوي والزرقاء الجديدة

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الوكيل الإخباري- أشاد محافظ الزرقاء حجازي عساف، بالتزام سكان البتراوي والزرقاء الجديدة، بإجراءات العزل المفروضة، مشيرا الى انه لم يتم تسجيل أي مخالفات منذ بدء الحظر الشامل عليها.

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واوضح عساف اليوم الاحد، أن فرق التقصي الوبائي البالغ عددها ثماني فرق،سحبت خلال الأيام الثلاثة الماضية، ومنذ بدء سريان العزل والحظر الشامل في المنطقة، 1773عينة، ومن المتوقع ظهور نتائجها اليوم.


واشار الى أن قرار تمديد فترة العزل والحظر الشامل يعتمد على تقييم المجلس الأمني المستند إلى الوضع الصحي والوبائي في المنطقة المعزولة الذي يتم يوميا، داعيا السكان للالتزام بالإجراءات للتسريع برفع قرار العزل عنها.


واضاف إن كوادر الدفاع المدني تعاملت خلال الأيام الثلاثة الماضية مع 26 حالة غسيل كلى، وحالات مرضية طارئة تم نقلها إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، في المنطقة المشمولة بقرار العزل بالزرقاء والتي يقطنها نحو47 ألف نسمة.


 




 

 


 

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