توضيح حول إلغاء الامتحانات النهائية للصفوف الثلاثة الأولى بالمدارس

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد مدير إدارة الاختبارات والامتحانات في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد كنانه أن ما تم تداوله حول إلغاء امتحانات الصفوف الابتدائية الثلاثة الأولى، غير صحيح ، مشيرا إلى أنه وحسب أسس النجاح والرسوب يعتمد لطلبة الصفوف الثلاثة الأولى أربع فترات تقييمة .

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وقال في تصريح لموقع الوكيل الاخباري أنه سيتم توزيع علامة المادة بمعدل 25 علامة على كل اختبار لتصل إلى العلامة الكاملة من 100 بعد الاختبار الرابع .



ولفت إلى ضرورة عدم الخلط بين الفترات التقييمية والامتحانات النهائية، مبينا أن نظام الفترات التقييمية لطلبة الصفوف الثلاثة الأولى ليس بجديد.



وأشار إلى أن الفترات التقييمية الأربع للصفوف الثلاثة الأولى تبدأ من الشهر الأول وتنتهي في نهاية الدوام المدرسي بالتزامن مع عقد آخر امتحانات الفصل الدراسي لباقي الصفوف .



ولفت كنانة إلى أنه "لن يكون هناك اختبارات نهائية للصفوف من الأول الأساسي ولغاية الصف الثالث الأساسي في كافة المدارس".



وأكد أن "على جميع الطلبة في المدارس الالتزام بالدوام وتلقي الحصص الصفية حتى نهاية آخر يوم من الاختبارات المدرسية للصفوف من الرابع حتى الأول ثانوي".

