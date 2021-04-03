السبت 03-04-2021
الوكيل الاخباري
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السبت، 03-04-2021 08:40 م

توضيح حول اجراءات الحكومة في رمضان وعيد الفطر

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الوكيل الاخباري  -  قال وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق باسم الحكومة ،صخر دودين ،  ان تمديد الإجراءات الحكومية لمواجهة كورونا حتى 15 أيار ، والذي سيشمل رمضان واياما من عيد الفطر ، جاء بسبب الوضع الوبائي الذي تشهده البلاد، ونأمل انخفاض النسب ، وقد يكون هنالك إجراءات تخفيفية في حال استمرار هبوط الإصابات.
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وبين دودين ، ان الحكومة تدرس تمديد ساعات التوصيل (الديلفري) في رمضان حتى الفجر ، لكن لم يأخذ قرار فيها حتى اللحظة.

واضاف ان الحكومة تدرس توسيع قائمة الخدمات التي يسمح لها بالتوصيل ، لتشمل بالإضافة الى المطاعم والحلويات والمقاهي أمور أخرى مثل المخابز ومحلات الخضار ، مشيرا الى الامر يبحث بجدية مع لجان ادامة العمل.

وبين دودين : اغلقنا بسبب الوضع الوبائي ، وسنفتح عند تحسن الوضع الوبائي.

 




 

 


 

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