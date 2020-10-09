توضيح حول استمرار عمل موظفة مصابة بكورونا 10 ايام بمستشفى البشير

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

اضافة اعلان





في أول رد على موظفة اتهمت إدارة مستشفيات البشير بعدم منحها إجازة رغم ظهور أعراض فيروس كورونا عليها، قال مدير المستشفيات د. محمود زريقات، إن هذه الموظفة تمت مساءلتها من قبل مديرها لعدم التزامها بتعليمات السلامة العامة.واتهم الزريقات الموظفة بأنها كانت تتحدى التعليمات الصحية وتبحث عن المرض، وتم استدعاؤها من قبل مدير الشؤون الإدارية والمالية في المستشفيات واستجوبها ووجه لها عقوبة لعدم الالتزام بارتداء الكمامة.وفيما يتعلق بمخالطي المصابين، أوضح زريقات أن الإدارة تتبع الأسلوب المعمول به في جميع المؤسسات، حيث يتم فحص المخالط واذا كانت نتيجته سلبية يبقى في عمله، على أن يعاد الفحص في اليوم الخامس والحادي عشر واذا كان إيجابيا يتم حجره.وأشار زريقات إلى أن هذه الموظفة وهي محاسبة بالمستشفى لم ترد على هاتفها لإعلامها بنتيجة الفحص مؤكدا أن كل هذه المعلومات موثقة، مشددا على أن الإدارة ستقوم باستجوابها مرة أخرى بسبب افتعال المشاكل وتشهيرها بالمؤسسة ومخالفة تعليمات نظام الخدمة المدنية.