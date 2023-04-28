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الجمعة، 28-04-2023 08:57 م

توضيح حول اسعار البنزين والكاز والديزل الشهر القادم

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - توقع الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة عامر الشوبكي، ان تقوم الحكومة الاسبوع القادم بتخفيض سعر لتر الديزل بواقع قرش الى 1.5 قرش، ورفع سعر لتر البنزين 90 والبنزين 95 على التوالي 2.5 قرش و 2 قرش، ومن المرجح ان تقوم الحكومة باعادة فرض الضريبة على الكاز والتي تم تجميدها مع بداية فصل الشتاء، ما يعني اضافة 15 قرشاً على كل لتر من مادة الكاز.

وقال الشوبكي لموقع الوكيل الاخباري ان المعدل الشهري لاسعار النفط العالمية ارتفعت الشهر الحالي بنسبة 5% بعد قرار اوبك بلس تخفيض انتاجها بواقع 1.67 مليون برميل يومياً ليضاف الى تخفيض رسمي سابق يبلغ 2 مليون برميل يومياً، وقد بلغ معدل سعر برميل برنت 84.5 دولاراً في شهر نيسان/ابريل الحالي .

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