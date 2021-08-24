الثلاثاء 24-08-2021
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الثلاثاء، 24-08-2021 01:52 م

توضيح حول اعادة هيكلة علاوات موظفي القطاع العام بالاردن

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الوكيل الاخباري - أكد مصدر رسمي مسؤول أن الحكومة لن تقوم بإعادة هيكلة علاوات موظفي القطاع العام، وستُحافظ عليها كما هي عليه الآن، مشيرا إلى أن بعض الوظائف ستُمنح ميّزات حسب طبيعة عمل الموظف، وبما يضمن أن يحافظ القطاع العام على الكفاءات.

وبيّن في تصريحات صحفية أن التعامل مع الرواتب والأجور يخضع للدراسة بشكل دقيق حسب طبيعة الوظيفة، وبحيث تحافظ على مصفوفة الرواتب بحيث لا تكون جاذبة ولا طاردة، مبيّنا أن القطاع العام يأخذ بعين الاعتبار رواتب العاملين في وظائف مماثلة في القطاع الخاص.

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