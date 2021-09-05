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الأحد، 05-09-2021 08:41 م

توضيح حول اعطاء جرعة ثالثة من لقاح كورونا لعموم المواطنين بالاردن

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الوكيل الاخباري - قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، الدكتور بسام حجاوي، إن اعطاء جرعة ثالثة معززة لعموم المواطنين مازال قيد الدراسة، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو رفع نسبة وقوة المناعة المجتعية، فيما بيّن أن الفئة التي جرى اختيارها في هذه المرحلة الأولى لأخذ الجرعة المعززة هي الفئة الأقل مناعة وأكثر عرضة للاصابة.

وأضاف حجاوي في تصريحات صحفية إن تأثير المطعوم لدى متلقيه مازال فعّالا، لكن يجب أن يكون الشخص تلقّى الجرعتين، وأن يبادر الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح بالتسجيل أيضا للحفاظ على الوضع الوبائي مستقرا.

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