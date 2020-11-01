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الأحد، 01-11-2020 09:46 ص

توضيح حول الأطباء المصابين بكورونا في الأردن

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الوكيل الإخباري - قال القائم بأعمال نقابة الأطباء محمد رسول الطراونة إن عدد الإصابات بفيروس كورونا بين صفوف الأطباء زادت في شهر تشرين أول المنصرم وذلك بعد تسجيل حالات بالآلاف في صفوف المواطنين.

وأضاف الطراونة في تصريحات صحفية الأحد إن الأطباء المصابين هم من العاملين في وزارة الصحة ومن العاملين في القطاع الخاص، والواجب علينا حماية خط الدفاع الأول.

وطالب الطراونة بتأمين وسائل الوقاية للأطباء وتوفير الكمامات الطبية الخاصة وتوفير الواقيات الشخصية وواقي الوجه ووسائل الوقاية الأخرى وأن تكون بمتناول يد الأطباء وبالذات المشرفين على المرضى المتواجدين على أجهزة التنفس الصناعي مشيراً لوجود نقص في هذه المستلزمات.

وأشار الطراونة لوجود نقص شديد في صفوف الكوادر الطبية قائلاً إنه ورغم تسجيل حالات بالآلاف فإن عدد الأطباء لم يتغير ولم يحصل أي زيادة على الأطباء العاملين، مشيراً إلى أن القطاع الصحي كان يعاني من نقص الأطباء قبل الجائحة واليوم أصبح الأطباء يعملون لفترات قد تصل لـ12 ساعة متواصلة وهذا ليس سهلاً أن يداوم الطبيب بملابس الوقاية لمدة طويلة حيث يؤثر على تركيزه ويزيد من الضغط والإعياء عليه. 

وأضاف الطراونة: نحن بحاجة لتدريب جميع الكوادر وحتى الاطباء لاساسيات الوقاية من هذا الوباء، ونحن بحاجة اليوم لهذا النوع من التدريب المستمر.

 




 

 


 

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