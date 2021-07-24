توضيح حول الازدحامات التي تشهدها صالات المطار

الوكيل الاخباري -

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أكدت إدارة مجموعة المطار الدولي أنها تتابع الازدحامات التي تشهدها صالات المطار حاليا، نتيجة العدد الكبير من المسافرين القادمين والمغادرين تزامنا مع انتهاء عطلة العيد.وقالت رئيس إدارة التسويق والاتصال في المجموعة زاهية النعسان في تصريحات صحفية إن كاونترات الـ check in للمسافرين والموظفين العاملين فيها، تتابع المناولين الأرضيين وشركات الطيران، وليس إدارة المطار، لكن إدارة المطار تتابع معهم إجراءاتهم للتعامل مع حالات الازدحام من خلال زيادة عدد الموظفين وتسريع إنهاء إجراءات السفر.ونوهت النعسان إلى أن الفترة الحالية، تشهد حركة سفر قادمة ومغادرة كثيفة خصوصا وانها تأتي تزامنا مع عطلة عيد الأضحى المبارك.