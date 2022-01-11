توضيح حول الاستفادة من التعرفة الكهربائية الجديدة

الوكيل الإخباري - قالت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، اليوم الثلاثاء، إنه للاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة لا يشترط أن يكون العداد الكهربائي باسم المستفيد، مشيرة بالوقت ذاته إلى بإمكان أي مستفيد نقل ملكية العداد باسمه إذا رغب بذلك.

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وقالت الهيئة في بيان صحفيّ إن التعرفة الكهربائية سيبدأ تطبيقها اعتبارا من الأول من نيسان/أبريل 2022، مؤكدة أن المشترِك الذي لديه أكثر من عداد مسجّل باسمه يستفيد منها مستأجرين أو أبناء أو غيرهم، بإمكان كلّ منهم الحصول على الدعم إذا كانوا أرباب أسر وتنطبق عليهم شروط استحقاق الدعم.



وتابعت الهيئة في بيانها بأنه لا يشترط أن يكون العداد باسم المستفيد للحصول على التعرفة الكهربائية المدعومة، وبإمكان أي مستفيد نقل ملكية العداد باسمه إذا رغب بذلك، مضيفة بأنه تمّ توجيه شركات توزيع الكهرباء لتسهيل نقل ملكية عدادات الكهرباء للراغبين بذلك ومجاناً لنهاية شهر حزيران 2022.



وأضافت بأن غالبية المشتركين الأردنيين في القطاع المنزلي لن يلمسوا أي تغيير على قيمة فواتيرهم، ومن كانت فاتورته الشهرية أقل من ٥٠ ديناراً (استهلاكه أقل من ٦٠٠ ك. و. س) لن يتأثر، بل قد تنخفض قيمة فاتورته قليلاً، وأمّا من يزيد استهلاكه عن ذلك من مستحقي الدعم، سيستمر في الاستفادة من الدعم على الشرائح الأولى المدعومة.



وجددت الهيئة التذكير بأن إعادة تنظيم التعرفة الكهربائية المعلَن عنها منذ صيف العام الماضي جاءت بهدف توجيه الدعم الحكومي للمشتركين المنزليين من الأردنيين إضافة إلى تخفيض كلف الطاقة الكهربائية على العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل: القطاعات التجارية والصناعية والفندقية والزراعية والمستشفيات. كما ألغت تعرفة الحمل الأقصى لكل القطاعات المطبقة عليها، الأمر الذي سيساهم في تخفيض الكلف التشغيلية لديها وبالتالي زيادة تنافسيتها وخلق مزيد من فرص العمل.



وحول الفئات المستفيدة من التعرفة الكهربائية المدعومة في القطاع المنزلي، بيّنت الهيئة ان كل عائلة أردنية تستحق الاستفادة من الدعم (عداد واحد مدعوم من اختيارها) بما في ذلك المواطنة الأردنية التي تحمل دفتر عائلة باسمها، ومنتفعو صندوق المعونة الوطنية والمكرمة الملكية السامية، بالإضافة إلى العائلات التي تحمل جوازات سفر أردنية مؤقتة وأبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن.



موضحة بأن هناك نوعان من الدعم على تعرفة القطاع المنزلي؛ الأول دعم ثابت يخصَم مباشرة على الفاتورة بقيمة (2 دينار إلى 2.5 دينار) بحسب كمية الاستهلاك، أمّا الدعم الثاني فيحدد بحسب شرائح الاستهلاك التي تم تقليصها من 7 إلى 3 شرائح وفق ما تم إعلانه سابقاً على الرابط الإلكتروني.



وفيما يتعلق بآلية التسجيل لمستحقي الدعم في القطاع المنزلي، قالت الهيئة بأنها ستعلنها في الأيام القليلة القادمة.