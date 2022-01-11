الثلاثاء 11-01-2022
الوكيل الاخباري

ارتفاع نشاط التعدين السعودي إلى أعلى مستوى خلال 19 شهرا

الدفاع المدني يسيطر على تماس كهربائي في الضمان الاجتماعي

مؤشرا بورصة موسكو في المنطقة الخضراء

صحيفة قطرية: ضم الأردن إلى مجلس التعاون الخليجي ضرورة أمنية

مستوطنون متطرفون يقتحمون الاقصى بحراسة الاحتلال

مناشدة من طلبة أردنيين يعملون في قطر

ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا حول العالم

وزير اسبق يُحذر من التوسع بفصل البلديات

كوريا الشمالية تطلق مقذوفا غير محدد باتجاه البحر

أسعار الذهب الثلاثاء 11/ 1/ 2022

الثلاثاء، 11-01-2022 12:29 م

توضيح حول الاستفادة من التعرفة الكهربائية الجديدة

290696_36_1605526368


الوكيل الإخباري - قالت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، اليوم الثلاثاء، إنه للاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة لا يشترط أن يكون العداد الكهربائي باسم المستفيد، مشيرة بالوقت ذاته إلى بإمكان أي مستفيد نقل ملكية العداد باسمه إذا رغب بذلك.

اضافة اعلان


وقالت الهيئة في بيان صحفيّ إن التعرفة الكهربائية سيبدأ تطبيقها اعتبارا من الأول من نيسان/أبريل 2022، مؤكدة أن المشترِك الذي لديه أكثر من عداد مسجّل باسمه يستفيد منها مستأجرين أو أبناء أو غيرهم، بإمكان كلّ منهم الحصول على الدعم إذا كانوا أرباب أسر وتنطبق عليهم شروط استحقاق الدعم. 


وتابعت الهيئة في بيانها بأنه لا يشترط أن يكون العداد باسم المستفيد للحصول على التعرفة الكهربائية المدعومة، وبإمكان أي مستفيد نقل ملكية العداد باسمه إذا رغب بذلك، مضيفة بأنه تمّ توجيه شركات توزيع الكهرباء لتسهيل نقل ملكية عدادات الكهرباء للراغبين بذلك ومجاناً لنهاية شهر حزيران 2022.


وأضافت بأن غالبية المشتركين الأردنيين في القطاع المنزلي لن يلمسوا أي تغيير على قيمة فواتيرهم، ومن كانت فاتورته الشهرية أقل من ٥٠ ديناراً (استهلاكه أقل من ٦٠٠ ك. و. س) لن يتأثر، بل قد تنخفض قيمة فاتورته قليلاً، وأمّا من يزيد استهلاكه عن ذلك من مستحقي الدعم، سيستمر في الاستفادة من الدعم على الشرائح الأولى المدعومة.


وجددت الهيئة التذكير بأن إعادة تنظيم التعرفة الكهربائية المعلَن عنها منذ صيف العام الماضي جاءت بهدف توجيه الدعم الحكومي للمشتركين المنزليين من الأردنيين إضافة إلى تخفيض كلف الطاقة الكهربائية على العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل: القطاعات التجارية والصناعية والفندقية والزراعية والمستشفيات. كما ألغت تعرفة الحمل الأقصى لكل القطاعات المطبقة عليها، الأمر الذي سيساهم في تخفيض الكلف التشغيلية لديها وبالتالي زيادة تنافسيتها وخلق مزيد من فرص العمل.


وحول الفئات المستفيدة من التعرفة الكهربائية المدعومة في القطاع المنزلي، بيّنت الهيئة ان كل عائلة أردنية تستحق الاستفادة من الدعم (عداد واحد مدعوم من اختيارها) بما في ذلك المواطنة الأردنية التي تحمل دفتر عائلة باسمها، ومنتفعو صندوق المعونة الوطنية والمكرمة الملكية السامية، بالإضافة إلى العائلات التي تحمل جوازات سفر أردنية مؤقتة وأبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن.


موضحة بأن هناك نوعان من الدعم على تعرفة القطاع المنزلي؛ الأول دعم ثابت يخصَم مباشرة على الفاتورة بقيمة (2 دينار إلى 2.5 دينار) بحسب كمية الاستهلاك، أمّا الدعم الثاني فيحدد بحسب شرائح الاستهلاك التي تم تقليصها من 7 إلى 3 شرائح وفق ما تم إعلانه سابقاً على الرابط الإلكتروني.


وفيما يتعلق بآلية التسجيل لمستحقي الدعم في القطاع المنزلي، قالت الهيئة بأنها ستعلنها في الأيام القليلة القادمة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
67155863_2254331107976260_3315627212488572928_n

اتفاق لتحسين الظروف المعيشية للعاملين بالكهرباء الوطنية

1220213013821755119392

الحاج توفيق: هيكلة التعرفة الجمركية تخدم الاقتصاد الوطني

ت

الدفاع المدني يسيطر على تماس كهربائي في الضمان الاجتماعي

main_image61dd4da7088f9

الخدمات الطبية توضح حول توزيع بطاريات القوقعة

0L5A0226

الجمارك: المواطن سيلمس التخفيض على التعرفة الجمركية يوميا

155-130627-gulf-cooperation-council_700x400

صحيفة قطرية: ضم الأردن إلى مجلس التعاون الخليجي ضرورة أمنية

أخبار متعلقة
e40b601553aff69ef9de74698232d751

أصحاب السيارات الكهربائية الذين يركّبون عدادات شحن في منازلهم يدفعون "دينار" رسم تلفزيون!!

WhatsApp Image 2022-01-09 at 11.20.52 AM

الخصاونة: التعديلات السياسية تسعى لتحقيق وثبة في السياسة الاردنية

7202031151330286671706

الطاقة تعلن تعرفة فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء لشهر كانون الثاني

مشروع العطارات

مصادر لـ "الوكيل" : ملف العطارات طور التحكيم الدولي ويحتاج لعام قادم على الأقل

20181112_1542048369-717510

وفاة طبيب أسنان متأثراً بإصابته بفيروس كورونا

image

عمان تستضيف الدورة 38 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب