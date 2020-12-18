الجمعة 18-12-2020
الوكيل الاخباري

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الجمعة، 18-12-2020 03:10 م

توضيح حول الحظر الشامل في المملكة

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الوكيل الإخباري- تواصل القوات المسلحة تنفيذ خطة فرض الحظر الشامل ليوم الجمعة من كل أسبوع بالمشاركة مع الأجهزة الأمنية المختلفة، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي في مواجهة جائحة كورونا.

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وتأتي عملية الانتشار لفرض حظر التجول الشامل في كافة المحافظات من خلال إقامة نقاط الغلق المشتركة، لتعزيز جهود فرق التقصّي الوبائي للقيام بعملها على أكمل وجه وبشكل يحفظ صحة وأمن الوطن والمواطن.


يشار أن قرار الحظر الشامل يبدأ من الساعة العاشرة مساء يوم الخميس، ولمدة 24 ساعة، ويستثنى الأشخاص المصرح لهم من قبل المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات الذين تقتضي طبيعة عملهم إدامة المرافق العامة للدولة.


 




 

 


 

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