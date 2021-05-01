توضيح حول الفيديو الصادم من اربد



الوكيل الاخباري -

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قال مدير البيئة في بلدية اربد الكبرى أحمد أبو الرب إن تحديد ساعة الدوام للمنشآت التجارية للساعة السادسة مساء تسبب بتراكم كميات كبيرة من النفايات في الشوارع لاضطرار أصحاب المحلات للإغلاق بنفس الموعد.واكد أبو الرب أن عمال الوطن وبعد أقل من نصف ساعة من إغلاق المحال يقومون بجمع تلك النفايات ونقلها بواسطة آليات البلدية إلى مكب الأكيدر.ودعا ابو الرب اصحاب المحال التجارية والمواطنين الى التعاون بعدم رمي النفايات بشكل عشوائي .وكان أحد عمال الوطن نشر أمس الجمعة مقطع فيديو يظهر تراكما للنفايات في أحد أسواق مدينة إربد.