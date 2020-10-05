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توضيح حول المنشآت غير المشمولة بالضمان الاجتماعي




الإثنين، 05-10-2020 04:09 م

توضيح حول المنشآت غير المشمولة بالضمان الاجتماعي

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الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أنه تقرر تمديد العمل ببرنامج بادر المتعلق بالمنشآت غير المشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي  حتى نهاية العام الحالي 2020.
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كما تقرر إتاحة المجال للمنشآت المشمولة أو التي لم تقم بشمول كافة العاملين لديها بأحكام القانون الاستفادة من المزايا المقررة بهذا البرنامج حيث أصبح بإمكانها الآن شمول العمال غير المشمولين من تاريخ المبادرة أو محضر الضبط والتفتيش.

كما أتيح المجال للمنشآت المستفيدة من هذا البرنامج طلب شمولها أو شمول العاملين لديها بأحكام قانون الضمان الاجتماعي بأثر رجعي وبحد أقصى اعتباراً من 1/10/2019.

وبيّنت المؤسسة أن هذا القرار يمنح المنشأة المبادرة إعفاؤها من الغرامات المنصوص عليها في المادة (22) من قانون الضمان الاجتماعي في حال شمولها أو شمول المؤمن عليه بأثر رجعي.

 




 

 


 

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