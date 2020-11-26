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الخميس، 26-11-2020 05:38 م

توضيح حول المواد المستخدمة في فحص كورونا بالاردن

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الوكيل الاخباري - قال نقيب أصحاب المختبرات والتحاليل الطبية حسيب صهيون، الخميس، إن المواد المستخدمة في فحص الكشف عن فيروس كورونا المستجد تخضع لضريبة مبيعات نسبتها 16%.
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وأضاف النقيب لـ "المملكة" أن سعر الفحص خُفض مؤخرا ليتراوح من 25 دينارا و30 دينارا، مضيفا أن سعر الفحص في الأردن "من أقل الأسعار على مستوى العالم".

وأشار صهيون إلى أن إعفاء المواد من الضريبة سيخفض السعر بواقع دينارين لكل عينة تقريبا.

ويشمل الفحص بحسب النقابة، تكاليف عدة، إذ تمر عملية الفحص بثلاثة مراحل أساسية تبدأ بأخذ العينة بكلفة دينار واحد، ثم "عملية استخراج الفيروس" التي تصل كلفتها إلى 3 دنانير، ثم مرحلة اكتشاف الفيروس باستخدام أجهزة حديثة بكلفة 8 دنانير.

ويضاف لسعر الفحص بدل أدوات الحماية الشخصية لفريق العمل في المختبر من قفازات وكمامات ومواد تعقيم التي تتراوح قيمتها بين 3 و4 دنانير لكل عامل، ويضاف لها تكاليف الموظفين، وبدل المخاطر التي يتقاضاها العاملون في المختبرات بواقع 3 دنانير.

إضافة إلى تكاليف التخلص من النفايات الطبية التي تصل إلى 1.25 دينار للكيلو غرام الواحد.

 




 

 


 

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