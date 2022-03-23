توضيح حول اماكن تساقط الثلوج خلال الساعات القادمة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد الراصد الجوي مأمون عقل من مركز راصد الأردن للتنبؤات الجوية بتصريح خاص لموقع الوكيل الاخباري أن مرتفعات عجلون وجرش والتي ترتفع عن 1100 عن سطح البحر مُتوقع أن تتساقط وتتراكم الثلوج فيها بشكل متفاوت خاصة فجر وصباح وظهر يوم الخميس .



بينما توقع عقل ان تشهد مرتفعات وسط المملكة التي ترتفع 1000 متر عن سطح البحر وربما اقل من ذلك هطولات ثلجية على فترات خاصة فجر وصباح يوم الخميس مما قد يعمل على تراكم الثلوج بشكل محدود .



و قال عقل أن مرتفعات جنوب المملكة مُعرضة لتساقط الثلوج وتراكمها بشكل متفاوت طوال تأثير المُنخفض الجوي اعتبارا من مساء الأربعاء وحتى مساء يوم الجمعة .

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