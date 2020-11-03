الثلاثاء 03-11-2020
الوكيل الاخباري

توضيح حول امكانية التوصية بعودة الحظر الشامل لمدة اسبوعين بالاردن

التعليم العالي تعتذر عن استقبال المراجعين بسبب كورونا

حقيقة اصابة كافة الشعب الاردني بكورونا خلال 6 اشهر

وزير التربية ينعى المعلم حامد أبو هلالة

قرار هام صادر عن بلدية الزرقاء بسبب كورونا

إجراءات حكومية ينتظرها الأردنيون بسبب تفشي كورونا

ارتياح أردني من الحملة الأمنية لتنفيذ أمر الدفاع 11

إعلان هام من وزارة العمل للعمال غير الأردنيين

المستقلة للانتخاب للوكيل : 24 ساعة لظهور نتائج الانتخابات - فيديو

إجراءات للحد من انتشار كورونا في عمان




الثلاثاء، 03-11-2020 02:37 م

توضيح حول امكانية التوصية بعودة الحظر الشامل لمدة اسبوعين بالاردن

10202030232526981367275


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة، الدكتور غازي شركس، ان الاصابات والارقام المرتفعة بكورونا في الاردن تتحدث عن نفسها .
اضافة اعلان

واضاف في تصريح لموقع الوكيل الاخباري انه في حال استمرار الاصابات على هذا النحو فجميع السيناريوهات مفتوحة .

ولفت انه شخصياً لا يوصي بالحظر الشامل ، مؤكداً ان اثره ليس كأثر الالتزام بالكمامة التي تعتبر سلاحنا بمحاربة كورونا بالوقت الحالي .

واضاف شركس اننا في حال فرضنا حظر التجول لمدة اسبوعين وعدنا الى الفتح بعدها ، وعاد المواطنون الى عدم ارتداء الكمامة والالتزام بالتعليمات وارتفعت الحالات مجدداً ، ماذا سيكون موقفنا .

واشار شركس ان هناك لجنة اوبئة وانا احد كوادرها وستقوم بدراسة كافة السيناريوهات ، مؤكداً ان اللجنة لم توصي بالحظر الشامل لغاية اللحظة . 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
112020223446770622178

التعليم العالي تعتذر عن استقبال المراجعين بسبب كورونا

3202014162325513693135

الإفتاء تدعو إلى القنوت في الصلوات لدفع البلاء

10202030184516828896183

حقيقة اصابة كافة الشعب الاردني بكورونا خلال 6 اشهر

8201526121735498

منح أعلى وسام ياباني لطاهر المصري

image (1)

تعليق الدوام في مؤسسة الاسكان بسبب كورونا

11202030141930060664

وزير التربية ينعى المعلم حامد أبو هلالة

أخبار متعلقة
112020115414814909954

الأردن يسجل رقما صادما باصابات كورونا اليوم

10202011222146762173973

تسجيل 16 وفاة و 1142 اصابة كورونا محلية اليوم

وزير-الصحة-سعد-جابر

وزارة الصحة تعلن تفاصيل اصابات ووفيات كورونا بالاردن اليوم الجمعة

وزير-الصحة-سعد-جابر

وزارة الصحة تعلن تفاصيل اصابات كورونا بالاردن اليوم

جابر

وزارة الصحة تكشف تفاصيل اصابات كورونا المحلية بالاردن اليوم

سعد-جابر-1403202001

ارتفاع كبير في عدد اصابات كورونا بالاردن مجدداً