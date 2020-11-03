توضيح حول امكانية التوصية بعودة الحظر الشامل لمدة اسبوعين بالاردن

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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قال مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة، الدكتور غازي شركس، ان الاصابات والارقام المرتفعة بكورونا في الاردن تتحدث عن نفسها .واضاف في تصريح لموقع الوكيل الاخباري انه في حال استمرار الاصابات على هذا النحو فجميع السيناريوهات مفتوحة .ولفت انه شخصياً لا يوصي بالحظر الشامل ، مؤكداً ان اثره ليس كأثر الالتزام بالكمامة التي تعتبر سلاحنا بمحاربة كورونا بالوقت الحالي .واضاف شركس اننا في حال فرضنا حظر التجول لمدة اسبوعين وعدنا الى الفتح بعدها ، وعاد المواطنون الى عدم ارتداء الكمامة والالتزام بالتعليمات وارتفعت الحالات مجدداً ، ماذا سيكون موقفنا .واشار شركس ان هناك لجنة اوبئة وانا احد كوادرها وستقوم بدراسة كافة السيناريوهات ، مؤكداً ان اللجنة لم توصي بالحظر الشامل لغاية اللحظة .