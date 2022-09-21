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الأربعاء، 21-09-2022 07:09 م

توضيح حول امكانية تمديد مهلة عقد امتحان مستوى اللغة الإنجليزية بالجامعات

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الوكيل الاخباري - أكّد الناطق باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب، الأربعاء؛ أنه لا توجه لتمديد مهلة عقد امتحان مستوى اللغة الإنجليزية بمراكز اللغات في الجامعات الرسمية لما بعد 22 أيلول/سبتمبر.

وأضاف الخطيب، في رده على استفسارات "المملكة" أن سبب تمديد المهلة سابقا يعود لعدد الطلبة "الكبير" الذين تقدموا للامتحان.

وكان مجلس التعليم العالي، قد قرر مطلع الشهر الحالي الموافقة على تمديد العمل بعقد امتحان مستوى اللغة الإنجليزية المكافئ للامتحانات العالمية الذي يعقد لطلبة الدراسات العليا في مراكز اللغات في الجامعات الرسمية حتى تاريخ 22 أيلول/سبتمبر الحالي.

ويعد الامتحان شرطا للقبول في برامج الدراسات العليا.

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