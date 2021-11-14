الأحد 14-11-2021
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الأحد، 14-11-2021 04:14 م

توضيح حول انقطاع المياه عن مناطق في المملكة لمدة أسبوعين

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الوكيل الاخباري- أكد الناطق الاعلامي باسم وزارة المياه عمر سلامة ردا على ما تداولته بعض المواقع الاخبارية ان توقف ضخ المياه من الديسي الأسبوع القادم لاعمال الصيانة الوقائية اعتبارا من يوم صباح  الاحد القادم  الموافق 21/11/2021 وحتى مساء يوم الخميس الموافق 25/11/2021 هو فقط لأسبوع واحد فقط  ؛ لإجراء أعمال صيانة وقائية سنوية مبرمجة ولاصحة لما تداولته بعض المواقع انه لاسبوعين.


واعادت التوضيح ان المناطق التي ستتأثر في كل من العاصمة عمان والزرقاء والرصيفة الاسبوع القادم فقط هي على النحو التالي : 

محافظة العاصمة عمّان:

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 الرابية، ام أذينه ،المدينة الرياضية،الشميساني ، ضاحية الاستقلال. ضاحية الامير حسن ، عرجان، طبربور، تلاع العلي، حي بركة ، جبل عمّان، الدوار الأول، الدوار الثاني، الدوار الثالث، اللويبدة، منطقة طارق، المنارة، حي عدن، الحرشة، الصالحية، النصر، نادي السباق، حي عالية، مناطق البيادر، دير غبار، الرونق، حي السهل، الجندويل، الكرسي ، شفابدران ،ابو نصير،ضاحية الأمير راشد، ضاحية الرشيد، الجبيهة، أم السماق، عبدون، دابوق، حي الفضيله ،خلدا،مرج الحمام، الياسمين، البنيّات، المقابلين، وبعض أجزاء من صويلح، ناعور (البلد )، القويسمة ، العلكومية، نزهة سحاب، أبو علندا، أم نوارة، سحاب، الذهيبة الشرقية، الذهيبة الغربية، الفيصلية ، المستندة، العبدلية، خشافية الدبايبة، خشافية الشوابكة، إسكان المرقب ،الجويدة ،خريبة السوق ،الزهور ،اليادودة ،الحاتميه اللبن ،الطنيب ،اسكان الرحمانية ،النقيرة ،البويضه ،ام بطمه ضاحية الحاج حسن ،قرية ابو صياح أجزاء من لواء الجيزة 


محافظة الزرقاء : المنطقة الغربية من الزرقاء ، أجزاء من لواء الرصيفة

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