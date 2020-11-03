الثلاثاء 03-11-2020
الوكيل الاخباري

توضيح حول تأجيل تسجيل مخالفات على المركبات

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الثلاثاء، 03-11-2020 04:24 م

توضيح حول تأجيل تسجيل مخالفات على المركبات

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الوكيل الاخباري -  قالت ادارة الدوريات الخارجية، الثلاثاء، إنه سيتم اعطاء مهلة للمركبات المخالفة لتصويب أوضاعها، ضمن الحملة الشتوية التي أعلن عنها سابقاً.
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وأوضحت الدوريات الخارجية، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه لن يتم تسجيل مخالفات على المركبات التي يوجد بها خلل فني في بداية الحملة، ولكن سيتم إعطاء مهلة لمدة (عشر أيام) لصاحب المركبة ليقوم بتصويب الخلل.

وبينت أن على السائق بمراجعة أحد أقسام ادارة الدوريات الخارجية أو ادارة السير أو ادارة الترخيص وفي حال تبين أن الخلل تم معالجته لن يتم تسجيل أية مخالفة، كما سيتم وضع ملصق على الزجاج الامامي للمركبة الجاهزة يفيد بأنها (جاهزة فنياً). 

أما في حال عدم تصويب المخالفة خلال (عشر أيام) سيتم تحرير مخالفة وتحويله الى إدارة الترخيص لإجراء الفحص الفني للمركبة.
 

 




 

 


 

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