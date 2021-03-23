الأربعاء 24-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

تونس تعلن تأييدها للمبادرة السعودية حول اليمن

كندا توصي بلقاح أسترازينيكا ضد كورونا

ندوة عن التخصصات الراكدة وأثرها على البطالة

مادبا: اختتام فعاليات مبادرة تمكين المرأة

نقابة المحروقات تدعو للتوحد في مجابهة كورونا

مواطن يتبرع بعمارة لإقامة مستشفى ميداني بالاردن

توضيح حول تصنيف مركز البلقاء التطبيقية كبؤرة لانتشار فيروس كورونا

نتنياهو يتصدر نتائج الانتخابات وفق استطلاعات للرأي

مطالبة باستثناء العقبة من الحظر

توضيح حول كلمة رئيس الجامعة الأردنية بخصوص معركة الكرامة

الثلاثاء، 23-03-2021 11:29 م

توضيح حول تصنيف مركز البلقاء التطبيقية كبؤرة لانتشار فيروس كورونا

www


 
الوكيل الاخباري - أوضحت جامعة البلقاء التطبيقية في بيان لها حول الخبر الذي  تناقله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ونشر على بعض المواقع الإلكترونية  والمنسوب للمركز الوطني لإدارة الأزمات وأورد مركز جامعة البلقاء التطبيقية في السلط كبؤرة ساخنة لانتشار فيروس كوفيد - 19.
اضافة اعلان

وتؤكد الجامعة أن الأعداد المسجلة لموظفين مركز الجامعة المصابين بهذا الفيروس هي أعداد فردية تراكمية منذ بدء الجائحة العام الماضي.

ان جامعة البلقاء التطبيقية بكافة كلياتها ومراكزها ووحداتها ودوائرها كانت سباقة في تنفيذ كافة الإجراءات الصحية والبروتوكولات الصادرة وأوامر الدفاع وقرارات مجلس التعليم العالي في التعامل مع هذه الجائحة.

كما تقوم الجامعة وبشكل دوري بتعقيم كافة مرافقها كإجراء احترازي ووقائي للإصابة من هذا الفيروس، كما أن الجامعة تلتزم بتخفيض عدد الموظفين إلى الحد الأدنى وبنسبة لا تتجاوز 30٪.

كما أن أي موظف تظهر عليه آية أعراض يطلب منه مغادرة مركز عمله وإجراء الفحوصات اللازمة ولا يعود للعمل الا بعد الفحص الذي يظهر تشافيه من الاصابة، بالإضافة إلى تعطيل كامل القسم أو الدائرة المعنية والطلب من الموظفين إجراء الفحوصات اللازمة.

ان جامعة البلقاء التطبيقية تقوم ومن خلال وحدة الرقابة بمتابعة حثيثة لتطبيق أوامر الدفاع والالتزام بإجراءات السلامة العامة من خلال التفتيش المستمر على ضرورة لبس الكمامات والتباعد والالتزام بالنسب المقررة للعمل في كافة أقسام ودوائر ووحدات وكليات الجامعة.

كما لايسمح بدخول حرم الجامعة سواء للموظفين أو الطلبة أو المراجعين والضيوف  الا بارتداء الكمامات واتباع كافة الإجراءات المتعلقة بالصحة العامة.

وفي الختام ندعو الله العلي القدير أن يحفظ الاردن العظيم أرضا وقيادة وشعبا من شر هذا الوباء.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
32021210855844644056

ندوة عن التخصصات الراكدة وأثرها على البطالة

18798073421e4bba280f97e22a67260d

مادبا: اختتام فعاليات مبادرة تمكين المرأة

3202122194637232912941

نقابة المحروقات تدعو للتوحد في مجابهة كورونا

f

مواطن يتبرع بعمارة لإقامة مستشفى ميداني بالاردن

www

توضيح حول كلمة رئيس الجامعة الأردنية بخصوص معركة الكرامة

3202119221616623278485

لجنة الاوبئة تحذر من التساهل بالاجراءات الحكومية ضد كورونا

أخبار متعلقة
8

صورة مؤثرة للملك في مستشفى السلط

12202030105754531037629

تأجيل امتحانات الشامل إلى إشعار آخر

1010

مفاجآت التعديل الحكومي .. عسكري و مهندس معماري !

الخصاونة

قائمة بالتشكيلة النهائية لحكومة بشر الخصاونة - اسماء

eeee

وفاة الناشط على مواقع التواصل عبود العمري بحادث سير