توضيح حول تعطيل او تأخير دوام مدارس بسبب الظروف الجوية

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد مصدر في وزارة التربية والتعليم انه لم يصدر اية قرارات حول تعطيل او تأخير دوام مدارس بالمملكة بسبب الظروف الجوية السائدة يوم الاربعاء .



واكد المصدر على استمرار تفويض مدراء مديريات التربية في الميدان، بتعطيل دوام الطلبة او تأخيره وفق الحاجة نظرا للظروف الجوية المتوقع ان تؤثر على المملكة، وبالتنسيق مع الحكام الإداريين.



وتبقى المملكة الاربعاء تحت تأثير بقايا الكتلة الهوائية الباردة نسبياً والرطبة .



وتحذر ادارة الارصاد الجوية من احتمال تشكل السيول في ساعات ما بعد الظهيرة في الاودية والمناطق المنخفضة ، خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطري ، خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية ،وخطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية.

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