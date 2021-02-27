الأحد 28-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

هبوط اضطراري لرحلة الملكية الأردنية ببيروت جراء جرس خاطئ

هزة أرضية تضرب ألاسكا الأميركية

بايدن: سنصدر إعلانا الإثنين حول ما سنفعله مع السعودية

الجامعة الاردنية تمنع دخول من ليس لديهم محاضرات

استقالة مسؤول كندي لسفره الى دبي وحصوله على لقاح كورونا

ايران تنفي تفشي فيروس كورونا متحور في البلاد

مواطن يقدم على حرق نفسه في الزرقاء

لجنة الاوبئة : نحو 26 ألف إصابة بكورونا خلال الأسبوع الماضي

لجنة الاوبئة : الخطة تسير كما هو مخطط لها

توضيح حول تعميم رئيس الوزراء الذي سيبدأ غدًا الأحد

السبت، 27-02-2021 08:50 م

توضيح حول تعميم رئيس الوزراء الذي سيبدأ غدًا الأحد

220211420559916131312


 الوكيل الاخباري - قال رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد إن الديوان سيتابع تعميم رئيس الوزراء بالالتزام في الحد الأدنى للموظفين اعتبارا من يوم الأحد.
اضافة اعلان

وأضاف في تصريحات للتلفزيون الأردني السبت، أنه تم التعميم على كافة موظفي الديوان في البلديات والمؤسسات الحكومية والشركات المملوكة للحكومة، بمراقبة الالتزام بتعميم رئيس الوزراء بخصوص الحد الأدنى من الموظفين البالغ 30% الا اذا اقتضت الحاجة ليكون الحد الأعلى 50%.

وبين أن ديوان المحاسبة يقوم بتزويد رئيس الوزراء بكشف تفصيلي بعدد المخالفات للأفراد والمؤسسات الحكومية صباح كل يوم خميس، والعقوبات المفروضة لا تختلف عن العقوبات المنصوص عليها بالنسبة للأفراد في القطاعين العام والخاص.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
55

هبوط اضطراري لرحلة الملكية الأردنية ببيروت جراء جرس خاطئ

2202121221713848376287

الجامعة الاردنية تمنع دخول من ليس لديهم محاضرات

220212517425941489095

لجنة الاوبئة : نحو 26 ألف إصابة بكورونا خلال الأسبوع الماضي

2202126194747516261438

لجنة الاوبئة : الخطة تسير كما هو مخطط لها

WhatsApp-Image-2021-02-27-at-8.12.51-PM-2

الجيش : نشر قوات مسندة بسلاح الجو لمواجهة التحديات الأمنية

2202125194835244171524

عبيدات ينفي لموقع الوكيل اتخاذ اجراءات بشأن شهر رمضان

أخبار متعلقة
fffff

وزارة العمل: العاملون عن بعد يوم الخميس يخضعون للعمل الإضافي

2202117111654898864519

هل تشمل عطلة الخميس القطاع الخاص ؟

2202117111654898864519

عطلة غداً بسبب الأحوال الجويّة

مبنى-ديوان-الخدمة-المدنية-28ارشيفية29-715x400

تأجيل الامتحانات التنافسية في ديوان الخدمة المدنية

8defc355-e3a6-47c5-8507-5f130a04804d

تعميم حكومي موجه لكافة موظفي القطاع العام

1

وزير الإدارة المحلية يجتمع مع رؤساء الغرف التجارية