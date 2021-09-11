توضيح حول تعيين ائمة وموظفين في مساجد المملكة

الوكيل الاخباري - كشف رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر ان وزارة الاوقاف رفعت الى رئاسة الوزراء كشفا بالشواغر المتوفرة لديها لتتمكن من اخذ استثناء في تعيين ائمة وموظفين في مساجد المملكة .



واضاف الناصر في تصريحات صحفية ان الوزارة تقوم بالمتابعة مع دائرة الموازنة العامة لتوفير مخصصات ومع الديوان ليتم ترشيح الائمة والموظفين حال الموافقة على التعيين من قبل مجلس الوزراء .



وقال ان مخزون الديوان من حملة بكالوريس الشريعة بلغ 1005 خريجا وفي حال موافقة الرئاسة ووزارة المالية سيتم ترشيح المتقدمين حسب حاجة الوزارة.

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