الخميس 13-06-2024
الوكيل الاخباري
 

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الخميس، 13-06-2024 06:37 م

توضيح حول تغيير مراكز الاقتراع والفرز بالانتخابات المقبلة

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الوكيل الإخباري - أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب عن الاستمرار في استقبال طلبات تغيير مراكز الاقتراع والفرز للناخبين المدرجة أسماؤهم في الجداول الأولية خطيا أو إلكترونيا حتى العاشر من شهر تموز المقبل.اضافة اعلان


وجددت الهيئة المستقلة للانتخاب دعوتها للراغبين في تصويب بياناتهم على جداول الناخبين الأولية الاستفادة من المدة القانونية المتبقية لهذه المرحلة التي تنتهي في السادس عشر من الشهر الحالي، مؤكدة بأن مكاتب دائرة الأحوال المدنية والجوازات تستقبل المراجعين خلال العطلة الرسمية للأيام الثلاثة المتبقية.

 




 

 


 

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