توضيح حول تفاوت أسعار الخضار والفواكة

الوكيل الإخباري- تلقت جمعية حماية المستهلك العديد من الاستفسارات من المواطنين حول تفاوت أسعار الخضار والفواكة بين المحلات والمولات.

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وأكد محمد عبيدات رئيس جمعية حماية المستهلك، أننا كنا وما زلنا نؤكد بأن ظاهرة تفاوت أسعار السلع والمواد هي ظاهرة صحية لا سيما وأن فلسفة الاقتصاد الحر قائمة على المنافسة النزيهة ما بين المحلات والبقالات والذي يسمح للباعة ببيع ما لديهم من سلع بالأسعار المعتدلة التي يختارونها وللمستهلك الحق في اختيار المكان والصنف الذي يريد شراؤه وضمن إمكاناته وقدراته المادية.





ودعا عبيدات المواطنين الابتعاد عن الأماكن التي تبيع بأسعار مرتفعة والتي أصحابها يسوقون حجج واهية بأنهم يبيعون بأسعار مرتفعة نتيجة لزيادة التكاليف عليهم من جهة ولجودة وتنوع الأصناف التي يبيعونها مقارنة مع الأصناف وجودة ما يباع في المناطق الشعبية والمحلات الصغيرة من جهة أخرى".





