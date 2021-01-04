توضيح حول تقديم الاستفادة من الدعم الحكومي

الوكيل الاخباري - قال مدير مديرية الدعم التكميلي في صندوق المعونة الوطنية أيمن الرباع إن عدد الأسر التي تقدمت بطلبات إلكترونية للاستفادة من برنامج الدعم التكميلي وبرنامج تكافل " 3 " التي تضررت من جائحة كورونا بلغ 570 ألف أسرة.

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وأشار الرباع في تصريحات صحفية إلى أن فترة تقديم الطلبات إلكترونيًا للاستفادة من البرنامجين انتهت في الحادي والثلاثين من الشهر الماضي .



وقال الرباع إنه في بعض الحالات الفردية خاصة الذين واجهتهم مشاكل في عملية التسجيل سيصار إلى معالجتها وإعادة تسجيلهم للاستفادة من هذا الدعم .





