توضيح حول تقديم الاستفادة من الدعم الحكومي

الوكيل الاخباري - قال مدير مديرية الدعم التكميلي في صندوق المعونة الوطنية أيمن الرباع إن عدد الأسر التي تقدمت بطلبات إلكترونية للاستفادة من برنامج الدعم التكميلي وبرنامج تكافل " 3 " التي تضررت من جائحة كورونا بلغ 570 ألف أسرة.
وأشار الرباع في تصريحات صحفية إلى أن فترة تقديم الطلبات إلكترونيًا للاستفادة من البرنامجين انتهت في الحادي والثلاثين من الشهر الماضي .
وقال الرباع إنه في بعض الحالات الفردية خاصة الذين واجهتهم مشاكل في عملية التسجيل سيصار إلى معالجتها وإعادة تسجيلهم للاستفادة من هذا الدعم .