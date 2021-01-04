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الإثنين، 04-01-2021 03:16 م

توضيح حول تقديم الاستفادة من الدعم الحكومي

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الوكيل الاخباري -  قال مدير مديرية الدعم التكميلي في صندوق المعونة الوطنية أيمن الرباع إن عدد الأسر التي تقدمت بطلبات إلكترونية للاستفادة من برنامج الدعم التكميلي وبرنامج تكافل " 3 "  التي تضررت من جائحة كورونا بلغ  570 ألف أسرة.

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وأشار الرباع في تصريحات صحفية إلى أن فترة تقديم الطلبات إلكترونيًا للاستفادة من البرنامجين انتهت في الحادي والثلاثين من الشهر الماضي .

وقال الرباع إنه في بعض الحالات الفردية خاصة الذين واجهتهم مشاكل في عملية التسجيل سيصار إلى معالجتها وإعادة تسجيلهم للاستفادة من هذا الدعم  .



 




 

 


 

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